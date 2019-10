Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Getränke gestohlen

Neuenrade (ots)

Unbekannte bedienten sich am Sonntag aus dem Getränkelager einer Bäckerei-Filiale am Hüttenweg. Möglicherweise handelt es sich drei Jugendliche, die sich zuvor in dem Bereich aufhielten. Sie kletterten am späten Nachmittag über einen Zaun und holten Getränke und Leergut aus dem Lager. Mindestens einer der Jugendlichen hatte ein Fahrrad dabei, an dem ein blauer Jutebeutel hing. Hinweise bitte an die Polizei Werdohl unter Telefon 02392/9399-0.

