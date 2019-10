POL-MK: Dieb mit Fahrrad sucht Tankstellen heim

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Menden (ots)

Ein unbekannter Dieb suchte am Sonntag auf einem Fahrrad zwei Mendener Tankstellen heim. Kurz vor 5 Uhr kam er auf seinem Fahrrad an einer Tankstelle an der Mendener Straße angeradelt. Er hebelte den Münzprüfer einer Waschanlage auf. Anschließend versuchte der Unbekannte, auch den Münzbehälter eines Staubsauger-Automaten aufzubrechen.

Gegen 5 Uhr schlug wahrscheinlich derselbe Täter die Fensterscheibe einer Tankstelle an der Lendringser Hauptstraße ein. Mitarbeiter bemerkten im Laufe des Tages, dass die Glasscheibe eines Lagerraumes beschädigt war. Sie überprüften die Aufnahmen einer Sicherheitskamera und entdeckten einen Mann, der mit dem Lenker seines Fahrrades die Scheibe einschlug. Ob er etwas aus dem Lager angeln konnte, kann nicht gesagt werden. Der etwa 20 bis 30 Jahre alte Mann radelte anschließend mit seinem Mountainbike davon. Er trug einen Kapuzenpullover mit hellen Bändern und Kordeln am Kragen, Jeanshose, Sneaker mit weißer Sohne, Kurzhaarschnitt und Bart. Das Fahrrad hatte auffällige Speichenreflektoren in Röhrchenform an beiden Rädern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0.

