Polizei Duisburg

POL-DU: Buchholz: Radfahrerin übersehen - Polizei sucht Autofahrer

Duisburg (ots)

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Donnerstagmorgen (13. Juni, 7:20 Uhr) mit ihrem Rad auf dem Radweg an der Großenbaumer Allee - Höhe BG Klinikum - gestürzt. Der Teenager war in südlicher Richtung unterwegs, als ein geparkter blauer Mini-Van losfuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste sie und verletzte sich dabei am Knie. Der etwa 40 Jahre alte Fahrer, der kurze schwarze nach hinten gekämmte Haare hat, fuhr weiter, ohne sich nach dem Mädchen zu erkundigen. Die Polizei bittet den Mann, der zur Tatzeit ein schwarzes T-Shirt trug, sich beim Verkehrskommissariat 22 zu melden. Zeugen, die Hinweise geben können, wenden sich bitte telefonisch an das VK 22 unter 0203 280-0. (stb)

Polizei Duisburg

Polizeipräsidium Duisburg

Telefon: 0203/2801045

Fax: 0203/2801049

