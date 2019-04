Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Prüfungsabschlussfeiern der Realschüler und Gymnasiasten Anfang Mai 2019

Reutlingen (ots)

Stadt Reutlingen und Polizeipräsidium Reutlingen geben bekannt:

Die letzten Prüfungstage der Realschüler und Gymnasiasten werden in Reutlingen traditionell im Bereich der Pomologie/des Volksparks gebührend gefeiert. Am 30. April, 3. Mai und ganz besonders am 7. und 8. Mai 2019 rechnen der Kommunale Ordnungsdienst und die Polizei mit Hochbetrieb in den beiden Parks und haben sich diese Termine ebenfalls vorgemerkt. In den vergangenen Jahren war immer wieder die erhebliche Alkoholisierung vieler Anwesenden aufgefallen, die in Aggressionen, Sachbeschädigungen oder sogar Tätlichkeiten gemündet und ein Einschreiten der Einsatzkräfte erforderlich gemacht hatte. Diese werden auch in diesem Jahr möglichen Unruhestiftern die rote Karte zeigen und auf die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes achten, das beispielsweise Minderjährigen den Konsum von Branntwein generell verbietet.

Ergänzend zu diesen Bestimmungen hat die Stadt Reutlingen anlässlich der Feiern für die betreffenden Tage ein für Minderjährige und Volljährige gleichermaßen geltendes, umfassendes Konsum- und Mitführverbot von Branntwein oder branntweinhaltigen Getränken in der Pomologie und dem Volkspark verordnet. Wer dagegen verstößt, muss mit einem Bußgeldverfahren rechnen. Erwachsene, die Hochprozentiges oder branntweinhaltige Mixgetränke an Minderjährige abgeben, werden wegen Verstoßes gegen das Jugendschutzgesetz zur Anzeige gebracht. (ak)

Rückfragen bitte an:



Andrea Kopp (ak), Tel. 07121/942-1101



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell