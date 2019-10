Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher klettern durchs Dach

Plettenberg (ots)

Am gestrigen Sonntag gegen 2.50 Uhr sind unbekannte Einbrecher in einen Getränkemarkt an der Alten Ziegelei eingebrochen. Sie kletterten über eine Leiter auf das Dach und beschädigten das Oberlicht. Möglicherweise wollten sie Zigaretten stehlen. Die Polizei durchsuchte den Markt, doch der oder die Täter waren bereits geflüchtet. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 9199-0.

