Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch in Wohnung misslingt

Werdohl (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Samstag zwischen 13.45 und 14.25 Uhr, in eine Wohnung an der Berliner Straße einzubrechen. Dieser Versuch misslang. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Personen im Bereich Ütterlingsen nimmt die Polizei in Werdohl entgegen.

