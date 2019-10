Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruchversuch

Meinerzhagen (ots)

Innerhalb der letzten vierzehn Tage versuchten bislang unbekannte Täter durch den Hintereingang in eine Spielhalle an der Hauptstraße einzubrechen. Dieser Versuch misslang. Es entstand Sachschaden. Hinweise an die Polizei in Meinerzhagen erbeten.

