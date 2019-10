Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Autoeinbruch/Tankbetrug

Lüdenscheid (ots)

Am Freitag zwischen 11 und 12 Uhr schlugen Pkw-Aufbrecher an der Dammstraße die Beifahrerscheibe eines blauen Polos ein und klauten eine im Fahrzeugraum liegende Handtasche. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände sichtbar im Pkw liegen. Bieten sie Dieben keine optischen Anreize!

Ein unbekanntes Paar füllte sich am Sonntag um 6.23 Uhr den Tank seines Autos und fuhr davon in Richtung Oberbrügge, ohne zu bezahlen. An dem schwarzen Arosa waren keine Kennzeichen befestigt. Stattdessen lag unter der Windschutzscheibe ein in der Nähe gestohlenes Kennzeichen. Dieses wurde später auf der Heerstraße in Oberbrügge gefunden. Die Polizei sicherte Videoaufnahmen. Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 9099-0.

