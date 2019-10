Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Geldbörse aus Pkw gestohlen

Halver (ots)

In der Nacht vom 18.10. zum 19.10 wurde aus dem blauen Ford S Max, der in der Südstraße parkte, eine Geldbörse entwendet. Sachdienliche Hinweise zu den Pkw-Aufbrechern nimmt die Polizei in Halver entgegen. Hier der erneute Appell der Polizei: Lassen sie keine Wertgegenstände sichtbar im Pkw liegen. Bieten sie Dieben keine optischen Anreize!

