Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brand in Bar/Einbruchversuch

Iserlohn (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 6 Uhr kam es zu einem Brand in einer Bar Am Mühlentor. Die Feuerwehr löschte den Brandherd ab. Ein Anwohner des Hauses wurde mit Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat ihrer Ermittlungen aufgenommen, schließt einen technischen Defekt aber auch nicht aus.

In der Nacht von Freitag zum Samstag versuchten unbekannte Einbrecher am Alten Rathausplatz die Tür des Kreativhauses aufzubrechen. Dieser versuch schlug fehl. Es entstand Sachschaden.

