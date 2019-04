Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Beschädigung von Wahlplakat

Diez (ots)

Am 27.04.2019 gegen 15:30 Uhr versuchte ein unbekannter Täter ein Wahlplakat der CDU, welches an einem Baumschutzgitter in der Rosenstraße in Diez angebracht war, zu beschädigen. Hiervon ließ er ab, da er bei der Tatausführung von Zeugen gestört wurde. Noch vor Eintreffen der hinzugerufenen Polizeibeamten entfernte sich der Täter vom Tatort. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, diese unter Telefon 06432/6010 zu melden.

