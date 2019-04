Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Brand einer Gartenhütte

Diez (ots)

Am 26.04.2019 gegen 18:30 Uhr kam es in der Straße "Zum Mühlchen" in Diez zum Brand einer Gartenhütte. Die Hütte brannte komplett aus, eine direkt angrenzende Hausfassade wurde erheblich beschädigt. Ein Übergreifen der Flammen auf das Haus konnte durch die eingesetzte Feuerwehr verhindert werden, zu Personenschaden kam es nicht. Da vor Ort eine Ursache des Brandes nicht festgestellt werden konnte, ist dies nun Gegenstand polizeilichen Ermittlungen.

