Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Unbekannte beschädigen Blumenkübel in der Innenstadt

Hachenburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, 26./27.04.2019, wurde in der Innenstadt von Hachenburg ein vor dem Modegeschäft "Haus der Mode" stehender Blumenkübel beschädigt. Im gleichen Zeitraum gingen bei der hiesigen Polizeiinspektion Beschwerden über Jugendliche ein, die in der Innenstadt von Hachenburg Mülltonnen umwerfen würden. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Hachenburg unter der Rufnummer 02662-9558-0.

Polizeiinspektion Hachenburg



