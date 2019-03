Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Zwei 2.000-Liter Diesel-/Erdöltanks unerlaubt in Wald entsorgt - Zeugen gesucht

Vollersode (ots)

Bereits zwischen Sonntagnachmittag, dem 03.03.2019, und vergangenem Mittwoch gegen 17:45 Uhr entsorgten unbekannte Personen zwei etwa 2.000-Liter große Tankbehälter für Erdöl oder Kraftstoff in einem Waldstück. Der genaue Ablageort der Behälter befindet sich aus Wallhöfen kommend in Richtung Steden rechts von der Stedener Straße im ersten Waldweg, der zur Sandkuhle führt. Glücklicherweise sind nach bisheriger Kenntnis aus den Behältern keine Restflüssigkeiten ausgelaufen und in die Natur gelangt. Gegen die unbekannten Personen, die die großen Behälter dort scheinbar absichtlich entsorgten, wird nun ein Strafverfahren wegen "unerlaubtem Umgang mit Abfällen" geführt. Die Polizei Osterholz bittet mögliche Zeugen unter 04791/3070 um Hinweise auf Personen oder Fahrzeuge, die mit der Ablagerung im Zusammenhang stehen könnten, als auch um Hinweise, woher die Tanks stammen.

