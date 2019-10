Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Wohnungsinhaberin hört Einbrecher

Balve (ots)

Am Freitag (18.10.) gegen 4.30 Uhr, hörte eine Wohnungsinhaberin einer Wohnung an der Hauptstraße Stimmen. Sie schaltete das Licht an und die Stimmen verstummten. Sie konnte keine Personen wahrnehmen, stellte aber einen beschädigten Schließzylinder fest. Hinweise bitte an die Polizei in Menden, Tel. 02373/9099-0.

