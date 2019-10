Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Jugendliche beschädigen Fahrzeuge

Neuenrade (ots)

Am Freitag gegen 21.35 Uhr bemerkte eine Zeugin vier Jugendliche an abgeparkten Fahrzeugen an der Plettenberger Straße in Höhe Nr. 6. Als die Jugendlichen die Zeugin erkannten, gingen diese die Plettenberger Straße in Richtung Kreisverkehr. Es wurden Beschädigungen an zwei Fahrzeugen festgestellt.

