Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Mercedes verschwindet spurlos

Schwalmtal-Waldniel: (ots)

Am Montag gegen 08:20 Uhr verschwand von einem Waldparkplatz An der Schomm ein grauer SUV Daimler Chrysler ML 500 mit Viersener Kennzeichen. Die Benutzerin hatte ihren Hund ausgeführt und bei ihrer Rückkehr ihr Fahrzeug nicht mehr aufgefunden. Nach Angaben der Anzeigenerstatterin hatte sie das Fahrzeug ziemlich am Ende des großen Parkplatzes abgestellt. Zu dieser Zeit standen mehrere Fahrzeuge auf dem Parkplatz. Hinweise zum Verbleib oder zum Diebstahl des Fahrzeugs nimmt das KK West unter der Rufnummer 02162/377-0 entgegen./ah (905)

