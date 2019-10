Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Müllsünder erwischt

Plettenberg (ots)

"Was andere tun, das kann ich auch", dachte sich am Sonntag ein Trio und warf einen alten Fernseher an den Straßenrand.

Ihr Pech: Ein Zeuge notierte die Kennzeichen der beiden Autos und informierte die Polizei. Nach einem kleinen Umweg über den Parkplatz an der K5 statteten die Streife den Fahrzeughaltern einen Besuch ab und fand die beschriebenen Personen: zwei Männer und eine Frau. Die Frau gab der Polizei eine aus ihrer Sicht logische Erklärung für ihr Tun: Andere Leute würden dort auch immer ihren Müll entsorgen.

Die drei durften ihren alten Flimmerkasten wieder einsammeln.Das Gerät bei der Stadt/dem Zweckverband für Abfallentsorgung anzumelden, hätte nicht nur den doppelten Weg in den Wald gespart, sondern auch eine saftige Strafe. Ein Dank noch einmal an den aufmerksamen Zeugen!

