FW-MG: Kind vor Schule von Fahrzeug erfasst

Mönchengladbach Hardterbroich-Pesch, 05.12.2018, 07:59 Uhr, Schulstraße (ots) - Am frühen Morgen rückte die Feuerwehr Mönchengladbach mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem Verkehrsunfall an der Schulstraße aus. Vor der dortigen Grundschule war ein Kind von einem Fahrzeug erfasst worden. Das Kind wurde notfallmedizinisch versorgt und ein Rettungshubschrauber nachgefordert, dessen Besatzung bei der Versorgung unterstützte. Mit dem Rettungswagen wurde der Transport in eine Unfallklinik durchgeführt. Bedauerlicher Weise ist das Kind auf Grund der Schwere der Verletzungen dort verstorben.

Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache.

Einsatzleiter: Brandamtmann Miguel Diaz-Wirth

Rückfragen bitte an:



Stadt Mönchengladbach

Fachbereich 37 - Feuerwehr

Führungs- und Lagezentrum

Stockholtweg 132

41238 Mönchengladbach

Telefon: 02166/9989-0

Fax: 02166/9989-2114

Pressebetreuung: 02166/9786535

E-Mail: leitstelle.feuerwehr@moenchengladbach.de

http://www.feuerwehr-mg.de/

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell