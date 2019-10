Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Mann mit Softairpistole und unter Drogeneinfluss/Zigarettenautomat aufgebrochen

Lüdenscheid (ots)

Die Polizei hat am Mittwoch an der Altenaer Straße einen 22-jährigen Autofahrer mit Softairpistole im Kofferaum und Drogen im Blut aus dem Verkehr gezogen. Zeugen hatten gegen 17.40 Uhr einen Streit auf dem Gelände der Waschanlage beobachtet. Einer der Beteiligten holte die echt aussehende Pistole aus dem Kofferraum. Deshalb riefen Zeugen die Polizei. Der 22-jährige Hemeraner führte die Waffe, ohne im Besitz einer entsprechen Erlaubnis zu sein. Der junge Mann die typischen Anzeigen von Drogenkonsum. Ein entsprechender Vortest fiel positiv aus, weshalb ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen wurde. Die Polizeibeamten untersagten außerdem die Weiterfahrt bis zur völligen Ausnüchterung.

An der Buckesfelder Straße wurde am Mittwoch ein Zigarettenautomat aufgebrochen. Die Täter erbeuteten Bargeld. Sie richteten allerdings einen wesentlich höheren Sachschaden an.

