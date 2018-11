POL-WI: Pressemitteilungen der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots) - 1. Überfall mit Messer scheitert, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, 17.11.2018, 16:50 Uhr

(He) Am Samstagnachmittag versuchte ein unbekannter Täter in der Dotzheimer Straße eine Bäckereifiliale zu überfallen und bedrohte die anwesende Angestellte mit einem Messer. Da diese jedoch nicht auf die Geldforderung einging und die Bäckerei verließ, flüchtete auch der Täter ohne Beute. Die Geschädigte 63-Jährige erschien erst am Sonntagmittag auf einem Wiesbadener Polizeirevier und zeigte den Vorfall an. Ihren Angaben zufolge erschien der Täter samstags gegen 16:50 Uhr in der Filiale, zeigte ein Messer und forderte Geld. Die Angestellte lief geistesgegenwärtig durch den Hinterausgang aus der Filiale und konnte dann noch sehen, wie auch der Täter aus den Verkaufsräumen flüchtete und in Richtung Eltviller Straße davonrannte. Der Täter sei circa 20 Jahre alt, 1,70-1,75 Meter groß, sehr schlank und habe einen hellgrauen Kapuzenpullover getragen. Die Person habe deutsch mit einem starken ausländischen, nach Einschätzung der 63-Jährigen, türkischen Akzent, gesprochen. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Festnahme nach Bedrohung, Mainz-Kastel, Römerstraße, 19.11.2018, ab 08.30 Uhr

(sw)Am Morgen des heutigen Montags kam es aus bislang nicht bekannten Gründen zu einer Bedrohung einer 35-jährigen Frau in der Castellumstraße im Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel. Nachdem die Polizei über den Sachverhalt informiert wurde, suchten Beamte den 36-jährigen, polizeibekannten Tatverdächtigen an dessen Wohnanschrift in der Römerstraße in Kastel auf. Da er sich gegenüber den Polizisten extrem unkooperativ zeigte, der Polizei den Zutritt in seine Wohnung verwehrte und androhte, sich mit einem Messer zu bewaffnen, mussten weitere Polizeikräfte an die Örtlichkeit entsandt werden. Währenddessen randalierte der Beschuldigte lautstark in seiner Wohnung. Eine gewaltsame Öffnung der Wohnungstür durch die Polizei war unvermeidlich, der Täter konnte sodann, ohne Verletzungen zu erleiden, festgenommen werden. Der Beschuldigte wurde angesichts seines Zustandes im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer psychiatrischen Klinik in Wiesbaden zugeführt.

3. Von mehreren Unbekannten geschlagen und beraubt, Wiesbaden, Rheinstraße, 17.11.2018, 03:17 Uhr,

(sw)Auf die Geldbörse eines 18-Jährigen hatten es acht unbekannte Täter abgesehen, als sie diesen in den frühen Morgenstunden des 17.11.18 in der Rheinstraße mit Fäusten traktierten. Während des brutalen Angriffs entriss einer der Täter dem Geschädigten seinen Rucksack und stahl aus der darin befindlichen Geldbörse rund 250 Euro. Die Täter flüchteten nach der Attacke zu Fuß. Dem Opfer war es nicht möglich, die ihm unbekannten Täter zu beschreiben. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

4. Streitigkeiten in Linienbus enden in körperlicher Auseinandersetzung, Wiesbaden, Schwalbacher Straße, 18.11.2018, 01:00 Uhr,

(sw)Zunächst verbale Streitigkeiten aus nicht nachvollziehbaren Gründen in einem Linienbus endeten in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen fünf unbekannten Tätern und einem 18-jährigen Wiesbadener am Sonntag um 01:00 Uhr. Nachdem der Geschädigte in der Schwalbacher Straße aus dem Bus ausstieg, verfolgte ihn die Tätergruppierung. Gemeinsam schlugen und traten sie auf den 18-Jährigen ein, der sich dabei Kopfverletzungen zuzog. Laut Geschädigtem handelt es sich bei der aggressiven Gruppe um fünf Männer mit südländischer Erscheinung. Sie sollen mit schwarzen und weißen Kapuzensweatshirts bekleidet gewesen sein. Zeugen werden gebeten, sich beim 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer (0611) 345 2140 zu melden.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Wiesbaden-Naurod, Buchenweg, 16.11.2018, 16:00 Uhr - 18.11.2018, 14:45 Uhr

(He)Gestern wurde festgestellt, dass Einbrecher im Verlauf des vergangenen Wochenendes in Naurod im Buchenweg in ein Einfamilienhaus eingestiegen waren und die Kellerräume nach Diebesgut durchsucht hatten. Dabei wurde ein Sachschaden von circa 3.000 Euro verursacht. Ob auch Wertgegenstände entwendet wurden, steht noch nicht abschließend fest. Die Einbrecher näherten sich über den Garten und hebelten ein Fenster des Kellergeschosses auf. Dort wurden dann unter anderem mehrere Schränke durchwühlt. Anschließend gelang den Tätern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

6. Einbruch über Leiter, Wiesbaden, Hirtenstraße, 17.11.2018, 09:30 Uhr - 18.11.2018, 20:25 Uhr

(He)Zwischen Samstag, 09:30 Uhr und Sonntag, 20:25 Uhr stiegen Einbrecher in der Hirtenstraße in Wiesbaden in eine in einem Mehrfamilienhaus gelegenen Wohnung ein und verursachten einen Gesamtschaden von circa 1.500 Euro. Der oder die Täter stiegen mit Hilfe einer Leiter in den 2. Stock und hebelten hier ein Fenster auf. Anschließend wurden sämtliche Räumlichkeiten durchsucht und dabei zwei Sparschweine samt Bargeld entwendet. Anschließend gelang den Einbrechern unerkannt die Flucht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

7. Mehrere hochwertige Fahrräder entwendet, Wiesbaden-Heßloch, Steinkopfstraße, 15.11.2018, 22:00 Uhr - 16.11.2018, 06:15 Uhr

(He)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Wiesbaden-Heßloch von einem Grundstück in der Steinkopfstraße mehrere hochwertige Fahrräder entwendet und ein Schaden von circa 15.000 Euro verursacht. Die Fahrräder waren in einer verschlossenen Garage auf dem betreffenden Grundstück abgestellt. Als der Besitzer am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr nachhause kam, konnte noch nichts Verdächtiges festgestellt werden. Am nächsten Morgen war die Garage dann aufgebrochen und die fünf, zum Teil sehr hochwertigen, Fahrräder verschwunden. Es handelt sich um zwei Mountainbikes in schwarz und silber der Marken Focus und Canyon, ein Herrenrad in schwarz, ein Damenrad und im Besonderen um ein weißes Rennrad der Marke Giant, bei dem es sich um eine Sonderanfertigung handelt. Neben den Rädern wurde noch weiteres Fahrradzubehör entwendet. Die AG Fahrrad der Wiesbadener Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)345-2440 zu melden. Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit den fünf verschwundenen Fahrrädern gemacht?

8. Motorrad entwendet, Wiesbaden, Marcobrunnerstraße, 16.11.2018, 17:15 Uhr - 21:15 Uhr

(He)Am Freitag entwendeten unbekannte Täter ein in der Marcobrunnerstraße abgestelltes Motorrad der Marke KTM im Wert von circa 6.000 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Das schwarz-orange Motorrad vom Typ "Duke" stand gegen 17:15 Uhr noch in einem Hinterhof abgestellt. Gegen 21:15 Uhr war das Zweirad mit dem Kennzeichen WI-YN 73 dann verschwunden. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

9. Einbrüche in Kleingartenanlage, Mainz-Kostheim, Oberer Sampelweg, 17.11.2018, 16:30 - 18.11.2018, 10:30 Uhr

(He)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass es in einer Kleingartenanlage in Kostheim zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten kam und unbekannte Täter dabei einen Gesamtschaden von über 2.000 Euro verursacht hatten. Die im Bereich "Oberer Sampelweg" gelegene Gartenanlage wurde im Zeitraum seit Samstag, 16:30 Uhr von den Tätern heimgesucht. Vier Hütten wurden durchsucht, wobei unter anderem PKW-Reifen, eine elektrische Heckenschere und eine Bohrmaschine entwendet wurden. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommenen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2240 zu melden.

10. Mehrere PKW-Aufbrüche in Wiesbaden und Kastel, Wiesbaden & Mainz-Kastel, 18.11.2018, 01:00 Uhr bis 18.11.2018, 13:00 Uhr,

(sw)Insgesamt fünf PKW-Aufbrüche wurden der Wiesbadener Polizei im Laufe des 18.11.2018 gemeldet. Im Innenstadtbereich Wiesbadens, Moritzstraße, Oranienstraße und Albrechtstraße, schlugen die Täter jeweils die Scheibe eines PKW ein. Abgesehen hatten sie es auf Navigationsgeräte, Radios und Lenkräder. Die Täter konnten unerkannt flüchten. Auf dem Parkplatz eines Großhandel-Marktes in der Boelckestraße sowie am Berstädter Grabenweg in Mainz-Kastel wurden die Scheiben der jeweiligen PKW mittels Spannungsbruch zum Bersten gebracht. Aus einem Fahrzeug entnahmen sie eine Geldbörse, aus dem anderen Fahrzeug ein in der Halterung befindliches Navigationsgerät. Insgesamt, so schätzt die Polizei, erlangten die Täter aus den fünf Aufbrüchen Sachwerte in Höhe von rund 10.000 Euro und hinterließen einen Sachschaden von etwa 8.000 Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise können telefonisch unter (0611) 345 0 mitgeteilt werden.

11. Alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis Unfall verursacht, Dotzheim, Lilienweg, 17.11.2018, 03:05 Uhr,

(sw)In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags verursachte ein 18-Jähriger aus Wiesbaden einen Unfall mit seinem Opel Astra, als er in eine Hofeinfahrt fahren wollte und dabei gegen einen geparkten PKW stieß. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.300 Euro. Die hinzugerufene Streife musste feststellen, dass der junge Mann noch nie einen Führerschein besaß. Damit nicht genug, führte ein freiwilliger Atemalkoholtest bei ihm zu einem Ergebnis von 1,35 Promille. Es erfolgte die Festnahme; nach einer Blutentnahme wurde der junge Mann von der Polizei entlassen.

12. Mit PKW in Bushaltestelle gekracht, Wiesbaden, Klarenthaler Straße, 18.11.2018, 03:00 Uhr,

(sw)Aus bislang unerklärlichem Grund kam am gestrigen Sonntag um 03:00 Uhr ein 22-Jähriger mit seinem VW Golf in der Klarenthaler Straße von der Fahrbahn ab und verursachte einen Unfall an dortiger Bushaltestelle. Ein Mast mitsamt Anzeigetafel fiel durch den heftigen Aufprall zu Boden, das Wartehäuschen wurde erheblich durch den Aufschlag beschädigt. Glücklicherweise wurde niemand an der Bushaltestelle verletzt, lediglich der Unfallverursacher zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt ca. 19.000 Euro.

13. Trunkenheitsfahrt mit Mofa endet im Krankenhaus, Wiesbaden, Bierstadter Straße, 17.11.2018, 11:05 Uhr,

(sw)Ein Strafverfahren, eine Blutentnahme, ein beschädigtes Mofa sowie ein Krankenhausaufenthalt sind die Konsequenzen für einen 57-jährigen Wiesbadener, der am Samstagvormittag aufgrund von nicht unerheblichen Alkoholkonsum die Kontrolle über sein Mofa verlor, gegen den Bordstein fuhr und dadurch zu Boden stürzte. Der Mofafahrer verletzte sich durch den Sturz und musste in eine naheliegende Klinik verbracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille.

14. Vorfahrtsverstoß führt zu leichten Verletzungen, Wiesbaden, New-York-Straße/Siegfriedring, 16.11.2018, 21:50 Uhr,

(sw)Beim Versuch, mit ihrem Toyota Yaris von der New-York-Straße in den Siegfriedring abzubiegen, kam es am Abend des vergangenen Freitags zu einem Unfall, bei dem sich eine 45-jährige Mainzerin leicht verletzte, als sie mit dem entgegenkommenden BMW einer 21-jährigen Wiesbadenerin kollidierte. Die Wiesbadenerin und ihre 23 Jahre alte Mitfahrerin blieben glücklicherweise unverletzt. Durch den Unfall mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 13.000 Euro.

15. Missglücktes Wendemanöver führt zu 6.000 Euro Schaden, Wiesbaden, Ludwig-Erhard-Straße, 16.11.2018, 13:26 Uhr,

(sw)Beim Versuch, mittels "U-Turn" auf der Ludwig-Erhard-Straße zu einer gegenüberliegenden Parklücke zu gelangen, stieß am Freitagnachmittag ein 64-jähriger Wiesbadener, als er mit seinem VW Golf die Fahrspuren überqueren wollte, mit dem aus gleicher Richtung kommenden Ford Galaxy einer 38-jährigen Eltvillerin zusammen. Die Eltvillerin sowie die in ihrem Fahrzeug befindlichen sechs und acht Jahre alten Kinder wurden vorsorglich in ein Wiesbadener Krankenhaus verbracht. Durch den Unfall mussten beide PKW abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 Euro.

Rheingau-Taunus-Kreis

Straftaten

1. Mehrere Wohnungseinbrüche im Rheingau-Taunus-Kreis, Gesamtes Kreisgebiet, 16.11.2018, 08:30 Uhr - 18.11.2018, 14:00 Uhr,

(Ba)Auch am zurückliegenden Wochenende kam es wieder zu einer Vielzahl von Wohnungseinbrüchen im gesamten Kreisgebiet. Ob in Niedernhausen, Aarbergen, Hünstetten oder Taunusstein - von überall wurden eingeschlagene Scheiben und durchwühlte Wohnungen gemeldet. Was war im Detail geschehen? In der Sudetenstraße in Niedernhausen verhielten sich unbekannte Täter so leise, dass der 86-jährige Geschädigte und seine Ehefrau den Einbruch durch die Kellertür mitten in der Nacht von Samstag auf Sonntag gar nicht bemerkten und das Fehlen von 400 Euro Bargeld erst am nächsten Morgen feststellten. Wer Hinweise zu den dreisten Tätern geben kann oder andere Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Polizei Idstein unter (06126)-9394-0 in Verbindung zu setzen. Gleich in zwei Wohnungen im selben Haus drangen unbekannte Täter in Wehen ein. In beiden Fällen versuchten die Täter erst eine Terrassentür aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, wurden die Scheiben kurzerhand mit einem Stein eingeschlagen. Danach wurden überall im Haus die Schränke geöffnet. Nachdem die Täter eine Kettensäge und Bargeld gestohlen hatten, entfernten sie sich aus dem Haus in der Bachstraße und flüchteten in unbekannte Richtung. Auch dieser Einbruch ereignete sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Die Polizeistation Bad Schwalbach nimmt in dieser Sache Hinweise und Beobachtungen unter (06124)-7078-0 entgegen. Zu einem weiteren Wohnungseinbruch kam es am Freitagabend in der Großen Bachstraße in Strinz-Trinitatis. Auch hier wurde zunächst erfolglos versucht, ein Fenster aufzuhebeln, was aber nicht gelang. Nachdem man in der Folge die Fensterscheibe eigeschlagen hatte und so in die Wohnung gelangt war, wurden sämtliche Räume durchsucht. Letztlich konnten die Täter den Tatort mit Schmuck von noch nicht abschließend geklärtem Wert unentdeckt verlassen. In diesem Fall nimmt die Polizei Idstein Hinweise unter (06126)-9394-0 entgegen. Auch im Aarbergener Ortsteil Hausen wurde der Anwohner eines Einfamilienhauses Opfer eines Einbruchs. Unbekannte Täter versuchten sich auch hier zunächst am Aufhebeln der Terrassentür, konnten diese aber nicht überwinden und schlugen in der Folge die Scheibe der Tür ein. Der 53-jährige Geschädigte musste später das Fehlen von Schmuck feststellen. In diesem Fall drangen die unbekannten Täter mitten am hellen Tag zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr in das Haus ein, obwohl dieses mitten in der Ortschaft liegt. Ein solches Beispiel zeigt, wie frech die Täter bei Einbrüchen mitunter vorzugehen bereit sind. Die Polizei weist aus diesem Grund noch einmal besonders darauf hin: Melden Sie verdächtige Personen, besonders, wenn diese sich auf umfriedeten Grundstücken aufhalten, Ihnen unbekannt sind und sich auffällig an Türen und Fenstern rumtreiben, Ihrer Polizei oder sprechen Sie die Personen an. Meist reicht eine Frage oder ein einfaches "Hallo", um etwaige Täter zu vertreiben. Wer im oben geschilderten Fall Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Bad Schwalbach unter (06124)-7078-0 in Verbindung zu setzen. Und auch im Niedernhausener Ortsteil Oberjosbach gingen die Täter vor, wie in fast allen anderen Einbrüchen am Wochenende im Kreisgebiet: Erfolglose Aufhebelversuche an der Terrassentür führten im weiteren Verlauf zum Einschlagen der Scheibe. In diesem Fall bemerkte der 55-jährige Geschädigte die Tat am Sonntagmorgen gegen 08:30 Uhr. Es entstand Sachschaden an der Tür in Höhe von 800 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Bitte melden Sie sich bei der Polizei Idstein unter (06126)-9394-0, wenn Sie Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise geben können.

2. Versuchte Einbrüche bei Gemeinde und Gewerbe, Aarbergen-Kettenbach und Idstein, 13.11.2018, 21:00 Uhr - 18.11.2018

(Ba) Nicht nur Privatpersonen mussten am Wochenende unter den Einbrechern leiden, auch die Gemeinde Aarbergen und ein größerer Gewerbebetrieb in Idstein wurden Opfer von unbekannten Tätern - auch wenn es hier über Einbruchsversuche glücklicherweise nicht hinausging. In Kettenbach in der Rathausstraße versuchten Einbrecher, die rückwärtig am Rathaus gelegene Noteingangstür aufzuhebeln. Da deswegen aber die Alarmanlage des Gebäudes auslöste, nahmen die Täter in der Folge Reißaus und es blieb bei Sachschaden an der Tür. Für die Weitergabe von Hinweisen und Beobachtungen werden Zeugen gebeten, sich bei der Polizei Bad Schwalbach unter (06124)-7078-0 zu melden. Wie der Polizei erst jetzt bekannt wurde, wollten in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch der zurückliegenden Woche Unbekannte in Idstein ins Innere einer Firma gelangen. Nachdem aber auch hier das Aufhebeln einer Tür scheiterte, verließen die Täter das Objekt in der Limburger Straße ohne weiteren Schaden anrichten zu können. Zeugen werden gebeten, verdächtige Wahrnehmungen oder andere Hinweise in diesem Zusammenhang der Polizei Idstein unter (06126)-9394-0 mitzuteilen.

3. Steinewerfer an der B54, Fussgängerbrücke über B54 zwischen Tsst.-Hahn und Bleidenstadt 15.11.2018, 15:54 Uhr

(Ba)Steinwürfe von Jugendlichen führten letzten Donnerstag auf der Fußgängerbrücke zwischen Hahn und Bleidenstadt zu einer potentiell gefährlichen Situation auf der darunterliegenden B54. Die 50-jährige Geschädigte fuhr mit ihrem Opel Meriva von Hahn nach Bleidenstadt, als sie unter der Brücke auf einmal einen Schlag auf dem Dach des Pkw vernahm. Im Rückspiegel konnte sie drei Jugendliche sehen, die auf der Brücke standen und vermutlich den Gegenstand auf den Wagen geworfen hatten. Zuhause angekommen konnte sie auf dem Dach einen ca. 0,5cm langen Kratzer feststellen, woraufhin sie Anzeige erstattete. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Sie können Hinweise zu den drei Jugendlichen geben? Dann melden Sie sich bitte bei der Polizei Bad Schwalbach unter (06124)-7078-0.

Verkehrsunfälle

4. Zehnjährige hat Glück im Unglück, Geisenheim, St. Ursula Schule, 16.11.2018, 12:15 Uhr

(Ba)Zu einer brenzligen Situation kam es am Freitagmittag zu Schulschluss an der St. Ursula Schule in Geisenheim. Weil wie so oft alle Schüler schnell nach der Schule nachhause wollten, kam es am Bussteig zu dem üblichen Gedränge. Als eine 42-jährige Busfahrerin sich mit ihrem Linienbus dem Steig näherte, wurde das Gedränge dort so groß, dass eine Zehnjährige unbeabsichtigt auf die Fahrspur des Busses geschubst und dort von diesem leicht touchiert wurde. Glücklicherweise kam die Schülerin mit leichteren Schürfwunden an Knien und Händen davon. Die Polizei Rüdesheim hat die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf übernommen.

5. Weitere Unfälle im Kreisgebiet Rheingau-Taunus-Kreis, 16.11.2018, 10:00 Uhr - 20:30 Uhr

(Ba)Außerdem kam es zu weiteren Unfällen im Kreisgebiet: Nur noch mit einem beherzten Sprung zur Seite konnte sich ein 23-jähriger Passant in Niedernhausen retten, bevor an gleicher Stelle der Pkw einer 64-Jährigen, die vermutlich die Kontrolle über ihr Auto verlor, in eine Hecke fuhr und so Sachschaden in Höhe von 1.200 Euro verursachte. Damit nicht genug, stieg die Fahrerin dann kurz aus ihrem roten Mazda 2 aus, betrachtete die Situation...und setzte sich, ohne ihren Pflichten am Unfallort nachzukommen, wieder in ihr Auto und fuhr davon! Da der zuvor zur Seite gesprungene Zeuge dem Auto aber zu Fuß folgen und den Standort der Polizei durchgeben konnte, wurde der beschädigte Pkw kurze Zeit später durch die Beamten aufgefunden.

Vermutlich weil sie die Vorfahrtsregelung übersah oder den herannahenden Verkehr nicht wahrnahm, verursachte eine 83-jährige Wehenerin den derzeitigen Erkenntnissen zufolge nach einen Unfall auf der Platter Straße in Wehen. Nachdem sie aus der Frankfurter Straße auf die Platter Straße eingefahren war, konnte die heranfahrende Führerin eines grünen Opel Corsa nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, die noch Seite an Seite wenige Meter fuhren bevor sie zum Stehen kamen. Trotz eines Sachschadens von rund 5.500 Euro wurden keine Personen verletzt. Wegen einer Ölspur in einem Kreisverkehr auf der B275 kamen am Freitag zwei Motorradfahrer in Höhe der Abfahrt zum Industriegebiet "Am Wörztgarten" bei Idstein zu Fall. Die beiden 18-Jährigen stürzten mit ihren Krafträdern, da sie auf einer zuvor durch einen Unbekannten verursachten Ölspur die Kontrolle verloren. So entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Wer Hinweise zu dem Verursacher der Ölspur geben kann, wird gebeten, diese der Polizei Idstein unter (06126)-9394-0 mitzuteilen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell