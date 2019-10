POL-MK: K-Einbruch! Informationsstand zum Tag des Einbruchsschutzes

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Am kommenden Sonntag, 27. Oktober, laufen landesweit Aktionen zum "Tag des Einbruchsschutzes". Die Kreispolizeibehörde ist von 13 bis 17 Uhr mit einem Stand präsent auf dem Brüninghaus-Platz in Werdohl. Die dunkle Jahreszeit ist natürlich ideal für dunkle Gestalten, um ungesehen in Häuser einzudringen. Weit über ein Drittel (2018: 45,4 Prozent) der Einbrecher bleiben jedoch im Versuchsstadium stecken. Der Grund: Geeignete Sicherungstechnik und/oder aufmerksame Nachbarn.

Was Menschen gegen Einbrecher tun können, dass verraten die Fachleute der Kriminalpräventionsstelle an dem gemeinsam Stand mit der Tischlerei Schütt. Umfassende Informationen gibt es außerdem im Internet unter www.k-einbruch.de.Tag

