Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 25.10.2019 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81/Möckmühl: Hoher Sachschaden bei Unfall

Mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden bei einem Unfall in der Nacht zum Freitag auf der A 81. Gegen 1.30 Uhr fuhr eine 27-Jährige mit ihrem PKW zwischen den Anschlussstellen Osterburken und Möckmühl in Richtung Weinsberger Kreuz. Als sie vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte übersah sie offensichtlich den dort fahrenden Porsche Cayenne eines 40-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge gegen die Mittelleitplanke geschleudert. Verletzt wurde niemand.

Heilbronn: Ganz übler Scherz - Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst

Opfer eines ganz üblen Scherzes wurden sechs Kunden einer Bank in der Heilbronner Allee am Donnerstagabend. Die Leute befanden sich kurz vor 19 Uhr im Geldautomatenraum der Bank. Plötzlich begannen alle an zu husten, hatten Beschwerden mit den Atemwegen und Augenreizungen. Sie verließen den Raum ins Freie. Polizei und Feuerwehr sperrten den Vorplatz bis zur Fahrbahn der Allee, umstehende Personen und Anwohner wurden vor eventuellen Dämpfen gewarnt. Eine Fahrschule wurde geräumt. Messungen der Feuerwehr und Experten der Stadtwerke ergaben keine Besonderheiten, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass jemand Reizgas versprüht hat. Die sechs Personen wurden vom Rettungsdienst versorgt, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Im Einsatz waren neben der Polizei vier Fahrzeuge der Heilbronner Feuerwehr und acht Rettungswagen mit über 20 Einsatzkräften.

Nordheim: Weinberghütte in Flammen

Völlig ausgebrannt ist im Laufe der vergangenen Woche eine Weinberghütte im Nordheimer Gewann Hinteres Katzental. Durch die Flammen wurden auch mehrere Rebstöcke beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Da eine technische Ursache unwahrscheinlich ist, schließt die Polizei Brandstiftung nicht aus. Die Schadenshöe wird auf knapp 1.000 Euro geschätzt.

