Polizei Hagen

POL-HA: 21-Jähriger mit Untersuchungshaftbefehl festgenommen

Hagen (ots)

Am Dienstag, 26.03.2016, fiel einer Streifenwagenbesatzung gegen 03:00 Uhr in der Altenhagener Straße eine Person auf. Diese lief, als sie die Polizisten sah, schnell über die Straße und versuchte dabei ihr Gesicht zu verstecken. Bei einer anschließenden Kontrolle des verdächtigen Mannes roch es in der Umgebungsluft stark nach Marihuana. Schnell stand fest, was der 21-Jährige zu verbergen hatte. In seinen Taschen fanden die Beamten mehrere Druckverschlusstütchen mit Betäubungsmitteln. Nach dem polizeilich mehrfach in Erscheinung getretenen Mann wurde obendrein per Untersuchungshaftbefehl gefahndet. Die Beamten nahmen ihn fest und stellten die Drogen sicher.

