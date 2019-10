Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2019 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Lauda-Königshofen: Von der Fahrbahn abgekommen

Leichte Verletzungen und Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls am Donnerstag, gegen 2.40 Uhr, in Lauda-Königshofen. Der 44-jährige Fahrer eines BMWs befuhr die Bundesstraße zwischen Wertheim und Künzelsau. Kurz nach der Einmündung Lauda-Marbach kam der Fahrer aus bislang unbekannten Gründen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Böschung. Der 44-Jährige wurde glücklicherweise nur leicht verletzt und musste nicht in ein Krankenhaus. An dem PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Tauberbischofsheim: Versuchter Einbruch in Tabakladen

Unbekannte versuchten zwischen Dienstag, 18 Uhr und Mittwoch, 7.45 Uhr, in einen Tabakwarenladen in der Hauptstraße in Tauberbischofsheim einzubrechen. Dies gelang den Eindringlingen glücklicherweise nicht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro. Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

Boxberg: Unfallverursacher einfach weitergefahren - Zeugen gesucht

Einfach weitergefahren ist zwischen Mittwoch, 23 Uhr und Donnerstag, 8.50 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten Mercedes in Boxberg beschädigte. Das Auto war auf einem Parkplatz in der Oberen Gasse geparkt. Beschädigt wurde der linke Außenspiegel, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 400 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim zu wenden.

