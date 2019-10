Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Vorfahrt missachtet - Unfall

Aufgrund eines Vorfahrtsverstoßes kam es am Mittwoch, gegen 9.40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in Buchen. Der 56-jährige Fahrer eines Mercedes befuhr die Auffahrt Buchen Ost und wollte anschließend auf die B27 in Richtung Mosbach auffahren. Im Einmündungsbereich zur Bundesstraße übersah der Mann den von rechts kommenden Opel einer 18-jährigen Frau. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 9.000 Euro entstand. Verletzt wurde keiner der Beteiligten. Der 56-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

Mudau: Werkzeug aus Garage gestohlen - Zeugen gesucht

Mehrere elektrische Geräte und Werkzeuge entwendeten Unbekannte zwischen Montag, 20.15 Uhr und Dienstag, 10.30 Uhr, aus einer Garage in der Straße Am Tauenberg in Mudau. Über ein eingezäuntes Grundstück gelangten die Eindringlinge an die Tür zur Garage. Das gestohlene Diebesgut hat einen Wert von knapp 300 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im tatrelevanten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen zu wenden.

Hüffenhardt: Riskantes Überholmanöver trotz Gegenverkehr - Zeugen gesucht

Weil ein Unbekannter am Mittwoch ein riskantes Überholmanöver zwischen Siegelsbach und Hüffenhardt durchführte und hierbei einen Verkehrsteilnehmer gefährdete, sucht die Polizei nun Zeugen. Der 40-jährige Fahrer eines Smarts befuhr die Landesstraße in Fahrtrichtung Hüffenhardt. Circa 200 Meter vor dem Ortseingang kam ihm auf der Gegenspur ein LKW und dahinter zwei nachfolgende PKWs entgegen. Kurz darauf scherten beide PKW-Lenker aus und überholten den LKW. Der erste Überholende fuhr an dem LKW vorbei und konnte rechtzeitig wieder auf seine Fahrspur lenken ohne den Smart-Fahrer zu gefährden. Bei dem Zweiten musste der 40-Jährige, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Anschließend fuhr der Unbekannte einfach weiter. Die Polizei sucht Zeuge, die das Überholmanöver beobachten konnten und Angaben zu dem Fahrer und dessen PKW machen können. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Mosbach: Einfach davon gefahren - Zeugen gesucht

Einfach davon gefahren ist am Dienstag, zwischen 14 und 16 Uhr, ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, nachdem er einen geparkten VW Beetle beschädigte. Der PKW parkte auf einem Parkplatz in der Neckarburkener Straße gegenüber einer Kirche in Mosbach. Beschädigt wurde die linke Fahrzeugseite, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 4.000 Euro entstand. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

Obrigheim: Leitplanke beschädigt - Zeugen gesucht

Eine Leitplanke auf der Kreisstraße zwischen Mörtelstein und Obrigheim wurde in dem Zeitraum vom 8. Oktober bis zum 15. Oktober beschädigt. Vermutlich ist ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn abgekommen und verursachte hierbei den Sachschaden in Höhe von knapp 200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 an das Polizeirevier Mosbach zu wenden.

