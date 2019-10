Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 24.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Bild-Infos

Download

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Gelöste Radmuttern Auf dem Weg zur Arbeit am Mittwochmorgen musste der Fahrer eines Audis feststellen, dass seine Radmuttern gelockert worden waren. Zuerst bemerkte er nur ein Wackeln der Lenkung, was sich jedoch verschlimmerte. Dies veranlasste ihn nach seinen Reifen zu sehen. Er stellte fest, dass alle fünf Radmuttern gelockert wurden. Der Audi-Fahrer stellte sein Auto von Samstagmorgen, 9 Uhr, bis Sonntagmittag, 12 Uhr, vor der Turnhalle in Forchtenberg ab. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Künzelsau, Telefonnummer 07940 9400, zu melden.

Niedernhall: Unfug auf dem Schulgelände Auf dem Hof der Grundschule in Niedernhall kommt es in letzter Zeit vermehrt zu Vorfällen. So wurde zwischen Montagabend, 17.00 Uhr, und Dienstagfrüh, 06.30 Uhr, durch bisher Unbekannte Farbe auf dem Schulhof verschüttet. Es entstand kein Schaden, jedoch lässt sich in letzter Zeit vermehrt solcher Unfug auf dem Schulhof feststellen. Es werden gefüllte Wodkaflaschen vor dem Eingang zu den Erstklässlern abgestellt. Ebenso finden die Lehrkräfte immer wieder herumliegende Feuerzeuge und teilgefüllte Zigarettenschachteln. Verdächtige Personen konnten bisher nicht durch Polizei, Lehrkräften oder Reinigungspersonal festgestellt werden. Die Polizei wird den Bereich in den Abendstunden vermehrt überwachen.

Scheppach: Einbruch in eine Wohnung In der dunklen Jahreszeit kommt es vermehrt zu Einbruchsdelikten. Am Dienstag, zwischen 6 und 18 Uhr, wurde in eine Wohnung in der Rappacher Straße in Scheppach eingebrochen. Die Räume wurde durch die unbekannten Täter komplett verwüstet. Zudem wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Möglicherweise fiel den Einbrechern Bargeld in die Hände.

Schwabbach: Ungesicherte Ladung Ladung sollte immer gut gesichert sein. Das musste auch der Fahrer eines Daimler-Benz am Mittwochabend, gegen 18.25 Uhr, feststellen. Dieser befuhr die Landstraße zwischen Schwabbach und Hölzern aus Richtung Schwabbach kommen, als ihm ein Lkw entgegen kam. Der Lkw verlor während der Fahrt die Abdeckung eines Krans. Diese prallte gegen Daimler und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro. Die Abdeckung (siehe Foto) könnte der Polizei nun helfen, den Fahrer des Lkws zu ermitteln. Möglicherweise hat dieser den Unfall gar nicht bemerkt. Zeugen werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier in Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Neuenstein: Unklarer Unfallhergang Ein Streifvorgang beim Abbiegen zwischen einem Pkw und einem Lkw beschäftigt zurzeit das Polizeirevier Öhringen. Dieser ereignete sich am Mittwochmittag, um 15 Uhr, an der Auffahrt zur Landesstraße 1036 nach Öhringen. An der Auffahrt ist nur ein Abbiegen nach rechts möglich. Beim Abbiegevorgang touchierten sich die Fahrzeuge. Die Schilderungen der Unfallbeteiligten sind unterschiedlich. Der entstandene Sachschaden am Pkw beläuft sich auf 6.000 Euro. Zur Aufklärung des Unfallhergangs werden Zeugen gesucht. Diese werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell