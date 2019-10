POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2019 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Weikersheim: Riskantes Überholmanöver - Zeugen gesucht

Zu einem riskanten Überholmanöver kam es am Dienstag, um circa 7.50 Uhr, auf der Landesstraße von Neubronn kommend in Fahrtrichtung Queckbronn. Kurz vor einer Kuppe sah die 18-jährige Fahrerin eines Skoda Fabias einen hinter der Kuppe entgegenkommenden weißen LKW mit blauer Aufschrift. Aus diesem Grund bremste die Fahrerin vorausschauend ihr Fahrzeug ab. Wenige Meter vor der Kuppe überholte plötzlich ein Unbekannter mit seinem Pkw den LKW und kam der 18-Jährigen auf ihrer Fahrspur entgegen. Die Frau lenkte ihr Auto nach rechts ins Kiesbett und bremste voll ab. Nur dadurch konnte sie einen Zusammenstoß mit dem Unbekannten verhindern. Der unbekannte Fahrzeugführer fuhr einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen, insbesondere den Lkw-Fahrer, die Hinweise zu dem Unbekannten und dessen Fahrzeug geben können. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: PKW beschädigt - Zeugen gesucht

Vermutlich mit einem Einkaufswagen beschädigte ein Unbekannter am Montag, zwischen 15.50 Uhr und 16.20 Uhr, einen geparkten VW Golf und entfernte sich anschließend, ohne sich für den entstandenen Schaden zu interessieren. Das Auto parkte auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Sudetenstraße in Wertheim. Als der Besitzer zu seinem Auto zurückkam, stellte er Sachschaden in Höhe von knapp 1.000 Euro fest. Zeugen, die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim zu wenden.

Wertheim: Vorfahrt missachtet - Unfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von knapp 6.000 Euro kam es am Dienstag, gegen 17.20 Uhr, in der Bahnhofstraße in Wertheim. Die 44-jährige Fahrerin eines Toyotas befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Weingärtnerstraße. An der Einmündung wollte die sie links abbiegen. Hierbei übersah sie die Vorfahrt eines von links kommenden Opel eines 82-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die 44-Jährige muss nun mit einer Ordnungswidrigkeitenanzeige rechnen.

