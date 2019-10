POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 23.10.2019 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Krautheim: Auto überschlägt sich - Niemand verletzt Das Fahrzeug eines 24-jährigen Autofahrers überschlug sich am Dienstagmorgen, gegen 7.40 Uhr, in der Windischbuchner Straße in Krautheim. Der Pkw-Lenker kam zuvor nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte die Steinmauer eines Wohngebäudes. Glücklicherweise verletze sich bei dem Vorfall keiner der Insassen. Der Schaden am Fahrzeug betrug circa 8.000 Euro.

Kupferzell: Wirtschaftlicher Totalschaden nach Zusammenstoß Zum wirtschaftlichen Totalschaden des Autos eines Unfallverursachers kam es am Dienstagmorgen, gegen 7 Uhr, auf der Landstraße zwischen Mangoldsall und Hohebuch. Da ein Fahrradfahrer nach links abbiegen wollte, entstand für die Fahrerin eines VWs eine unklare Verkehrslage. Vorsichtshalber hielt sie ihr Fahrzeug an, um nicht mit dem Radfahrer zu kollidieren. Der Fahrer des hinter ihr fahrenden Autos konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass beide Fahrzeuge zusammenstießen. Das Auto des Auffahrenden landete hierbei im Feldweg, alle Airbags des VW T-ROC lösten aus. Der hierbei entstandene Sachschaden war hoch und wird seitens der Polizei auf circa 40.000 Euro geschätzt. Am anderen VW kam es zu einem Schaden von 10.000 Euro, dessen Fahrerin wurde leicht verletzt. Dem Fahrradfahrer passierte nichts.

Öhringen: Vorfahrt genommen Offenbar missachtete der Fahrer eines Mitsubishis die Vorfahrt eines Citroen, sodass es zum Unfall kam. Am Dienstagmorgen, gegen 8.15 Uhr, stießen die Fahrzeuge im Kreuzungsbereich der Geschwister-Scholl-Straße und dem Wollreffenweg in Öhringen zusammen. Die Vorfahrt wird an der Kreuzung durch "Rechts-vor-Links" geregelt. Der aus Richtung Wollfreffenweg kommende Mitsubishi-Fahrer übersah möglicherweise den Citroen. Dessen drei Insassen wurden leicht verletzt. Beide Pkws waren nicht mehr in der Lage weiter zu fahren. Insgesamt entstand ein Schaden in Höhe von 7.000 Euro.

