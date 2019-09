Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Renitenter Ladendieb festgenommen

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 20:40 Uhr, kam es an einem Supermarkt an der Straße "Vor dem Walburger Tor" zu einem Vorfall. Ein zunächst unbekannter Mann versuchte in einer Tragetasche Bierflaschen aus dem Laden zu stehlen. Eine 33-jährige Verkäuferin bemerkte dies und versuchte die Tasche des Mannes festzuhalten. Dieser griff nach der Frau und drückte ihre Hand bis sie die Tasche losließ. Der Täter flüchtete daraufhin. Ein Zeuge der den Vorfall beobachtet hatte, verfolgte den Täter und rief die Polizei. Die Beamten konnten den 37-jährigen Mann aus Soest kurz darauf am Brüdertor stellen. Die gestohlenen Bierflaschen trug er noch bei sich. Der polizeibekannte Täter wurde vorläufig festgenommen. In der Wache wurde ihm eine Blutprobe entnommen. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell