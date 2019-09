Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Motorradfahrer flüchtet nach Unfall

Lippstadt (ots)

Am Donnerstag, um 18:05 Uhr, kam es an der Kreuzung Otto-Hahn-Straße/Von-Linde-Straße zu einem Unfall. Eine 34-jährige Frau aus Lippstadt war mit ihrem VW Touran auf der Von-Linde-Straße unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte sie nach links in Richtung Curiestraße abzubiegen. Sie fuhr an, als sie kein Fahrzeug bemerkte. Während des Abbiegevorgangs kam ein Motorrad mit sehr hoher Geschwindigkeit von Links. Der Fahrer der Kawasaki stürzte vor dem Zusammenprall mit dem VW. Durch den Stoß wurde ein fünfjähriger Junge auf der Rückbank des Autos leicht verletzt. Der Motorradfahrer flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Seinen Helm warf er in einen Vorgarten. An dem Helm konnten Blutspuren von ihm festgestellt werden. Ein Zeuge sagte aus, dass das Motorrad kurz vorher laut aufgeheult hätte. Er schätzte die Geschwindigkeit auf etwa 100km/h. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 5000,- EUR. Der Halter des Motorrades meldete seine Maschine kurz darauf als gestohlen. Er konnten den Beamten jedoch auch einen Hinweis auf den Benutzer der Kawasaki nennen. Der 26-jährige Lippstädter war nicht zuhause. Die Polizisten konnten kurzfristig einen richterlichen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Tatverdächtigen erlangen. In der Wohnung konnten sie blutverschmierte Kleidung, sowie Cannabis und etwa 130 Tabletten einer bisher nicht bekannten Substanz sicherstellen. Der Mann konnte bisher nicht angetroffen werden. (lü)

