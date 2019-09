Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Körperverletzung

Soest (ots)

Am Donnerstag, um 06:00 Uhr, kam es vor der Kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Waldstraße zu einem Körperverletzungsdelikt. Nach Aussage des Geschädigten, eines 24-jährigen Bewohners, und eines Zeugen, fielen fünf bis sechs Personen über den Geschädigten her. Sie schlugen und traten auf den Mann ein. Anschließend flohen die Täter. Der 24-Jährige musste zu einer ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden. Von den Tätern konnten vier 19 bis 27 Jahre alte Bewohner einer anderen Unterkunft identifiziert werden. Es hatte angeblich am Abend zuvor einen Streit gegeben. (lü)

