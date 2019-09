Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Rotlicht missachtet

Lippstadt (ots)

Ein 53-jähriger Autofahrer aus Lippstadt befuhr heute, gegen 8.10 Uhr, die Beckumer Straße, von der Graf-Adolf-Straße aus kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe des Gymnasiums zeigte die Ampelanlage für ihn Grünlicht, worauf er weiter in Richtung Innenstadt fuhr. Von links prallte plötzlich ein 16-jähriger Radfahrer gegen seinen Wagen, der bei Rotlicht die Fußgängerampel der Beckumer Straße queren wollte. Der Jugendliche fiel daraufhin vom Rad und verletzte sich leicht. Er wurde zur weiteren Untersuchung dem Lippstädter Krankenhaus zugeführt, welches er mittlerweile wieder verlassen konnte. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 50 Euro. (reh)

