Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Unna, Verkehrsunfallflucht unter Alkholeinfluss

59423 Unna (ots)

Am 31.08.2019, um 22.05 Uhr, befuhr ein 53-jähriger aus Unna mit seinem Pkw die Feldstraße und bog dann auf die Straße Am Kastanienhof ab. In Höhe Weidenweg kam er nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und von dort gegen einen parkenden Pkw. Anschließend enfernte er sich fußläufig von der Unfallstelle, konnte jedoch an seiner Heimatanschrift angetroffen werden. Da er merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurden ihm in der Polizeiwache zwei Blutproben entnommen. Bei dem Unfall verletzte sich der 53-jährige leicht am Knie. Es entstand Sachschaden von mind. 6500 Euro.

