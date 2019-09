Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Werne, Fahradfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

59368 Werne (ots)

Am 31.08.2019, um 11.15 Uhr, wollte eine 55-jährige Wernerin den Hansaring, von der Arenbergstraße kommend, an der dortigen Fußgängerampel mit ihrem Fahrrad überqueren. Nachdem die Fußgängerampel auf Grünlicht umsprang, fuhr sie mit ihrem Fahrrad los. Zur gleichen Zeit befuhr ein 48-jähriger aus Hamm mit seinem Pkw den Hansaring in Fahrtrichtung Stockumer Straße. In Höhe der Arenbergstraße missachtete er das Rotlicht der dortigen Lza und stieß gegen das Hinterrad der 55-jährigen. Dadurch kam sie zu Fall und zog sich, da sie keinen Helm trug, so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie stationär im Krankenhaus verbleiben muss. Ihr Fahrrad wurde durch den Aufprall ca. 15 m weit auf die Gegenfahrbahn geschleudert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1600 Euro.

