Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Angler beklaut

Altena (ots)

Einem Angler wurde am Freitagabend eine Geldbörse samt Inhalt aus dem Rucksack gestohlen. Der Geschädigte hatte sich gegen 19 Uhr in der Nähe der Hermann-Voß-Straße zum Angeln in die Lenne gestellt und dabei seinen Rucksack ans Ufer gelegt. Als er gegen 22 Uhr zurück kletterte, stellte der Altenaer fest, dass seine Geldbörse aus dem Rucksack verschwunden war. Darin steckten diverse Papiere, Bank-, Kunden- und Versicherungskarten sowie eine kleine Menge Bargeld. Hinweise an die Polizei in Altena erbeten.

