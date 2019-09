Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Erwitte - Mit dem Klemmbrett Spenden gesammelt

Erwitte (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, bemerkte ein Ladendetektiv in Erwitte am Wemberweg drei männliche Personen, die aus einem blauen Wagen mit Duisburger Kennzeichen ausstiegen. Während einer der Männer den Kassenbereich des ALDI-Marktes aufsuchte, gingen die anderen beiden Männer in Richtung des EDEKA-Marktes davon. Der Zeugen konnte beobachten, wie der angebliche "Spendensammler" im ALDI-Markt die Kunden mit einem Klemmbrett in der Hand ansprach und um Spenden für gemeinnützige Institutionen bat. Als der Ladendetektiv den Mann ansprach wurde dieser laut, versuchte den Detektiv zur Seite zu drängen um dann fluchtartig den Supermarkt zu verlassen. Er konnte jedoch bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Ob die drei Männer einen Bürger etwas entwenden konnten oder möglicherweise betrügerisch an Spenden gelangen konnten, ist nicht bekannt. In ähnlich gelagerten Fällen warten die Täter in der Regel darauf, dass das Opfer seine Geldbörse hervorholt, um dann das Klemmbrett über das Portemonnaie zu halten und ihm hierbei, unbemerkt, Geld hieraus zu entwenden. Lassen sie sich nicht täuschen. Gehen sie auf #NummerSicher. (reh)

