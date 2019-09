Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippetal - Entgegenkommenden Wagen nicht gesehen

Lippetal (ots)

Am Dienstagmorgen, gegen 11 Uhr, befuhr eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Lippetal die B475 in Richtung Soest. An der Dolberger Straße wollte sie dann nach links in Fahrtrichtung Lippborg abbiegen. Nach dem sie noch zwei entgegenkommende Autofahrer in Richtung Hamm durchfahren ließ, übersah sie den Wagen eines 67-jährigen Mannes aus Beckum und fuhr los. Im Einmündungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Die 56-Jährige wurde zur weiteren Untersuchung dem Beckumer Krankenhaus zugeführt. Der 67-Jährige wollte selbständig einen Arzt aufsuchen. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 25.000 Euro. (reh)

