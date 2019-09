Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - 92-Jährige mit Rollator angefahren

Soest (ots)

Eine 92-jährige Soester Fußgängerin musste am Dienstagnachmittag, gegen 15.50 Uhr, zur weiteren Untersuchung, nach einem Verkehrsunfall im Bleskenweg, in ein Soester Krankenhaus gebracht werden. Der 58-jährige Fahrer eines Kleintransporters aus Schloß Holte-Stukenbrock setzte sich zuvor in seinen Wagen und fuhr langsam an einer Wohnanlage im Bleskenweg rückwärts. Hierbei sah er plötzlich in seiner Rückfahrkamera die Soesterin, die sich zu diesem Zeitpunkt mit ihrem Rolltor hinter dem Wagen befand. Trotz einer sofort eingeleiteten Bremsung berührte er noch die Rentnerin, die durch den Kontakt mit dem Wagen hinfiel. Vorsichtshalber wurde sie nach einer Erstversorgung durch Rettungskräfte ins Krankenhaus gebracht. (reh)

