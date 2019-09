Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Tankstellenraub

Lippstadt (ots)

Am Montag, um 16:50 Uhr, kam es an der Tankstelle an der Overhagener Straße zu einem Raub. Ein unbekannter Täter betrat den Shop und legte einen Jutebeutel auf den Verkaufstresen. Er zeigte dem 27-jährigen Angestellten eine Schusswaffe und verlangte das Bargeld. Der Tankstellenmitarbeiter steckte das Geld aus der Kasse in den Jutebeutel und übergab es dem Täter. Dieser flüchtete zu Fuß in Richtung Overhagen. Die anschließend alarmierte Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem Täter ein. Diese blieb jedoch ohne Erfolg. Der unbekannte Mann wird als 1,85 Meter groß und stämmig beschrieben. Er ist etwa 40 bis 50 Jahre alt und sprach ein aktzentfreies deutsch mit einer rauen Stimme. Er trug einen roten Kapuzenpullover. Die Kapuze hatte er aufgesetzt. Das Gesicht war mit einem Tuch bedeckt. Außerdem trug er eine blaue Jeanshose und schwarze Schuhe. Hinter dem Tuch war ein grauer Bartansatz zu erkennen. Ende August hatte ein Unbekannter eine Tankstelle in Erwitte überfallen. Hierzu hatte die Polizei gestern Fahndungsfotos veröffentlicht. Ein Tatzusammenhang konnte bisher nicht festgestellt werden. Die Beschreibungen der beiden Täter sind jedoch recht ähnlich. Vielleicht konnte jemand beobachten, wie der Täter auf seiner Flucht in ein Auto stieg. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Mann im roten Kapuzenpulli geben können, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (lü)

