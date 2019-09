Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Baucontainer aufgebrochen

Lippstadt (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte in der Zeit, zwischen Freitagabend und Montagmorgen, einen Baucontainer auf dem Gelände der Skateranlage des Jahnsportgeländes, an der Udener Straße in Lippstadt, auf. Aus dem Inneren entwendete er nach dem bisherigen Erkenntnisstand einen Akkuschrauber und eine Stichsäge. Die Kriminalpolizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 02941-91000 zu melden. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell