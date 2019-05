Polizei Aachen

POL-AC: "Check-in-Tag" am 05.06.2019: Polizei Aachen hat noch Plätze frei

Am 05.06.2019 können interessierte Schülerinnen und Schüler der Klassen 9. bis 13. die Aachener Polizei beim "Check-in-Tag" besuchen. In der Zeit von 12 bis 14 sowie 15 bis 17 Uhr kann man an verschiedenen Stationen die Ausstattung der Polizei genau unter die Lupe nehmen, bei einem Einsatztraining mitmachen und die verschiedenen Einsatzfahrzeuge kennenlernen. Für alle wichtigen Fragen zum Bewerbungsverfahren steht unser Team der Einstellungsberater an diesem Tag Rede und Antwort.

Bitte beachten: eine vorherige Anmeldung zum "Check-in-Tag" ist unbedingt erforderlich. Diese kann per Email unter personalwerbung.aachen@polizei.nrw.de eingereicht werden.

Wer sich direkt bei der Polizei bewerben möchte, dem steht das Online-Bewerbungsportal unter www.genau-mein-fall.de zur Verfügung. (am)

