POL-AC: Kripo ermittelt wegen versuchter Brandstiftung

Herzogenrath (ots)

Die Aachener Kripo ermittelt wegen versuchter Brandstiftung nach einem Vorfall an einem Mehrfamilienhaus an der Floeßerstraße/Theklastraße.

Dort hatten Bewohner am Sonntag gegen 23 Uhr bemerkt, dass Unbekannte offensichtlich versucht hatten, die Klingelleiste des Hauses in Brand zu setzen. Da der Schaden nicht so groß war, benachrichtigte man weder die Feuerwehr noch die Polizei. Am Montag stellte sich heraus, dass die unbekannten Täter wohl auch versucht hatten, heruntergelassene Jalousien anzuzünden. Das Feuer breitete sich jedoch nicht aus.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. (pk)

