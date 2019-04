Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Tür vom Kindergarten aufgehebelt

Welver (ots)

Ein unbekannter Täter hebelte in der Zeit zwischen Mittwoch, 16.00 Uhr und Donnerstag, 6.55 Uhr die Tür eines Kindergartens in der Schützenstraße in Scheidingen auf. Nach bisherigen Erkenntnisstand ist jedoch unklar, ob der Täter dann auch in dem Objekt war. Bislang konnte noch kein mögliches Diebesgut festgestellt werden. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02922-91000 zu melden. (reh)

