Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Anröchte - Brand in Filteranlage

Anröchte (ots)

Am Dienstag, um 03:35 Uhr, kam es in einer Firma an der Völlinghauser Straße zu einem Feuer. Die Feuerwehr musste den Brand in einer Filteranlage löschen. Die Brandursache ist wahrscheinlich ein technischer Defekt. Der Sachschaden wird vorerst auf etwa 10000,- EUR geschätzt. (lü)

