Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (CW) Bad Wildbad - Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Bad Wildbad (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall mit einem lebensgefährlich verletzten Motorradfahrer ereignete sich am Samstagmittag gegen 15.00 Uhr auf der K 4366 zw. Aichelberg und Bad Wildbad. Ein aus Aichelberg kommender 20jähriger Kradfahrer kam in einer scharfen Rechtskurve vermutlich wegen eines Fahrfehlers auf die Gegenfahrbahn und prallte dort auf den Unimog eines ordnungsgemäß entgegenkommenden 54jährigen Fahrzeugführers. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt, er erlitt u.a. ein Schädel-Hirn-Trauma und musste an der Unfallstelle reanimiert werden. Danach kam er in eine Klinik. Der Schaden wird auf ca. 4.000 Euro geschätzt. Der Verkehr wurde einspurig an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

