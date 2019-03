Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Tankstelle in Butjadingen OT Stollhamm +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Die Tankstelle in Stollhamm in der Straße An der Ahne, wurde am Mittwoch, 13.März 2019, in der Zeit von 02:30 bis 02.35 Uhr, von mehreren Einbrechern angegangen.

Nach bisherigen Ermittlungen waren mindestens drei Täter an der unmittelbaren Einbruchstat beteiligt. Nachdem die Eingangstür von der Tankstelle gewaltsam von den Tätern geöffnet werden konnte, gelangten diese in die Tankstelle. Dort wurden offensichtlich größere Mengen an Zigaretten entwendet. Die Täter flüchteten mit einem Pkw vom Tatort in unbekannte Richtung. Da in derselben Tatnacht eine weitere Einbruchstat in dem benachbarten Ort Seefeld bei der dortigen Genossenschaft verübt wurde, könnte die Fluchtrichtung von Stollhamm in Richtung Seefeld über die Seefelder Straße geführt haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand ist die Schadenshöhe noch unbekannt.

Hinweise zu möglichen Tätern oder festgestellten verdächtigen Bebachtungen am Tatort in Bezug auf verdächtige Fahrzeuge nimmt die Polizei in Nordenham unter der Telefonnummer 04731/9981-0 entgegen.

Fragen bitte an Stefan Schmitz

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559104

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell