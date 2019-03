Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Manipulationen und Diebstahl an Lkw

Geilenkirchen (ots)

Unbekannte Täter öffneten am Sonntag, 24. März, zwischen 17 Uhr und 20.30 Uhr, die Sattelklappe eines Lkw, der auf einem Platz an der Müncherather Straße parkte. Zudem wurde an einem zweiten dort abgestellten Sattelschlepper eine Box geöffnet, woraus mehrere Werkzeuge fehlten. Die Kotflügel der beiden Fahrzeuge wurden mit einer öligen Substanz beschmiert. Durch das Öffnen der Sattelklappe hätte sich beim Anfahren der Anhänger vom Zugfahrzeug trennen und einen schweren Verkehrsunfall auslösen können. Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnten, sich zu melden. Zuständig ist das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg

Pressestelle

Telefon: 02452 / 920-0

E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell