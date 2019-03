Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Neukirchen-Vluyn - Einbrüche

Zeugen gesucht

Neukirchen-Vluyn (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Mittwoch, 17.00 Uhr, bis Samstag, 11.00 Uhr, in ein Haus an der Eyller Straße ein. Die Täter durchwühlten das Hab und Gut der Bewohner, brachen einen Tresor aus der Wandhalterung und öffneten diesen anschließend gewaltsam.

Auch am Littardweg drangen Einbrecher in zwei Häuser ein. Aus einem der Gebäude stahlen sie am Freitag, in der Zeit von 17.45 Uhr bis 22.45 Uhr, Bargeld und Personaldokumente. Ob sie in dem anderen Haus auch Beute machten, ist derzeit unklar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Neukirchen-Vluyn, Tel.: 02845 30920.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Wesel

Pressestelle

Telefon: 0281 / 107-1050

Fax: 0281 / 107-1055

E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de

https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell