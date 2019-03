Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Angeblicher Telekommitarbeiter stahl Bargeld

Heinsberg (ots)

Gegen 14.30 Uhr klingelte am Mittwoch (27. März) eine männliche Person an der Tür eines Hauses auf der Linderner Straße. Als der 98-jährige Bewohner öffnete, gab sich der Unbekannte als Telekommitarbeiter aus und sagte, er müsse Messungen im Haus durchführen. Der Senior schöpfte keinen Verdacht und ließ den Mann in seine Wohnung ein. Nachdem der Unbekannte seine angebliche Arbeit verrichtet hatte, verließ er das Haus. Kurz darauf musste der Heinsberger feststellen, dass ihm eine Geldtasche samt Bargeld gestohlen wurde. Nach Angaben des Opfers war der Täter etwa 35 Jahre alt, ungefähr 185 Zentimeter groß und schlank. Er sprach akzentfreies Deutsch und trug zur Tatzeit eine schwarze Hose, ein weißes Hemd mit schwarzer Krawatte und einen schwarzen, wadenlangen Sommermantel. Die Polizei sucht nun nach der unbekannten Person und bittet Zeugen, die den Täter gesehen haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich zu melden. Zuständig ist das Kriminalkommissariat der Polizei in Hückelhoven, Telefon 02452 920 0.

